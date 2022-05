Italien stellt weitere 363 Millionen Euro für Flüchtlinge bereit

Seit Kriegsbeginn hat Italien 111.000 ukrainische Flüchtlinge aufgenommen, teilte das italienische Innenministerium am Montag mit. In Italien lebte vor dem Krieg mit 250.000 Ukrainern eine der größten ukrainische Gemeinden in der Europäischen Union.In Italien werden die Flüchtlinge vor allem bei Angehörigen untergebracht, aber auch in Hotels und Quarantänehotels untergebracht, die während der Corona-Pandemie zur Verfügung genutzt wurden.Italien beabsichtigt, die Ukraine weiterhin militärisch zu unterstützen, unter anderem durch die Waffenlieferung. Verteidigungsminister Lorenzo Guerini betonte jedoch zuletzt, dass Italien nur defensive Waffen liefern werde.