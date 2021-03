Italien testet Sputnik-Impfstoff in Rom

In Rom soll das russische Vakzin Sputnik V erprobt werden. In dem auf Infektionskrankheiten spezialisierten Krankenhaus „Lazzaro Spallanzani“ sollen in einigen Tagen Tests mit dem russischen Impfstoff beginnen, berichtete der Präsident der Region Latium, Nicola Zingaretti laut Medienangaben vom Samstag.