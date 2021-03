Italien testet Sputnik-Vakzine nach Ostern

Ein dementsprechendes Abkommen wurde mit dem Moskauer Forschungszentrum „Gamaleya“ getroffen, das den Sputnik entwickelt hat, berichtete „Spallanzani“-Direktor Francesco Vaia am Freitag in Rom.Getestet wird die Wirksamkeit der russischen Vakzine auf Varianten, vor allem der brasilianischen, der britischen und der südafrikanischen. Geprüft wird hinzu die Wirksamkeit des Sputniks V auf Personen, die bereits eine erste Dosis anderer Impfstoffe, wie zum Beispiel des AstraZeneca-Impfstoffs erhalten haben. Vorgesehen ist eine Zusammenarbeit mit dem Mailänder Institut Sacco. In einer ersten Phase wird „Gamaleya“ 100 Sputnik-Dosen zur Verfügung stellen.Die Reproduktionszahl, die anzeigt, wie viele Menschen eine infizierte Person im Schnitt ansteckt, ist in Italien inzwischen von 1,16 auf 1,08 gesunken. Über die Osterfeiertage ist Italien eine rote Zone mit starken Restriktionen.

apa/stol