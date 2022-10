Italien: Touristenansturm über Allerheiligen, aber eher Sommer als November

In Neapel kann man sogar schwimmen. - Foto: © ANSA / ANSA

In Genua zog es Einheimische und Touristen an den Strand. - Foto: © ANSA / LUCA ZENNARO

Überfüllte Städte und Strände in Italien. Der Tourismus boomt über Allerheiligen: Vor allem Italiener, aber auch ausländische Touristen reisen quer durch das Land. Begünstigt durch die Schwäche des Euro gegenüber dem Dollar sind heuer besonders viele Amerikaner in Italien. Aber auch Franzosen, Deutsche und Briten sind für den Italien-Urlaub angereist.Nach Angaben von „Federalberghi“ haben über Allerheiligen etwa 11,8 Millionen Italiener frei – also fast 20 Prozent der Bevölkerung.Während die einen seit Samstag mit Rotwein, Kürbis und Kastanien feierten, bevorzugten viele gebratenen Fisch und erfrischenden Weißwein an Tischen im Freien mit Blick auf das Meer oder Picknicks inmitten der Natur unter strahlendem Sonnenschein.An vielen italienischen Küsten genossen Urlauber die Sonne im Bikini auf dem Liegestuhl. Einige wagten sogar den Sprung ins kühle Nass – so etwa in Ostia-Lido bei Rom. Rund um Neapel werden bei sommerlichen Temperaturen Bootsfahrten unternommen. Auf der sorrentinischen Halbinsel sind die Hotels ausgebucht.Nach Angaben von „Assoturismo Confesercenti“ verzeichnen die italienischen Beherbergungsbetriebe zwischen dem 28. Oktober und dem 1. November 5 Millionen Übernachtungen – 1,2 Millionen mehr als im Vorjahr.Auch der italienische Hotelverband „Confindustria Alberghi“ freut sich über die Fortsetzung des Tourismusbooms über Allerheiligen nach der Corona-Krise: Im Vergleich zum selben Zeitraum im Jahr 2019 verzeichneten die wichtigsten Städte eine Belegungsrate von über 70 Prozent, die sogar um einen Prozent über dem Vorkrisenniveau liegt.Allein auf dem Flughafen Fiumicino in Rom werden während der Überbrückungszeit mehr als 500.000 Passagiere abfliegen und ankommen.