Italien: Über 23.000 Neuinfektionen und 431 Todesopfer

In Italien ist am Mittwoch die Zahl der Coronavirus-Todesopfer weiterhin hoch ausgefallen. 431 mit dem Virus Verstorbene wurden registriert, am Vortag waren es 502 gewesen. Zudem gab es 23.059 Neuinfektionen nach 20.396 am Dienstag, teilte das Gesundheitsministerium mit.