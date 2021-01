Italien überschritt Schwelle von 80.000 Todesopfern

Die Zahl der registrierten Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden ist am Mittwoch von 14.242 auf 15.775 gestiegen. Dabei wurden 175.429 Tests durchgeführt, neun Prozent davon fielen positiv aus.Die Zahl der in Spitälern behandelten Covid-19-Patienten ist in 24 Stunden von 23.712 auf 23.525 Personen gesunken, berichtete das Gesundheitsministerium in Rom. Die Zahl der Patienten auf den Intensivstationen lag bei 2579 Personen. Seit Beginn der Impfkampagne am 27. Dezember wurden über 800.000 Personen geimpft.Italiens Regierung will den Corona-Notstand bis zum 30. April verlängern, kündigte Gesundheitsminister Roberto Speranza am Mittwoch vor dem Parlament in Rom an. Die Maßnahme gibt der Regierung besondere Rechte. Das wissenschaftliche Komitee (CTS), das der Regierung im Umgang mit dem Coronavirus zur Seite steht, hatte davor zu einer Verlängerung des Ausnahmezustands bis Ende Juli geraten.

apa