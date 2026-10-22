Die Entscheidung folgt auf Gespräche zwischen der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni und dem spanischen Regierungschef Pedro Sánchez am Rande des jüngsten EU-Gipfels. Diese hatten vereinbart, alternative Möglichkeiten der Zusammenarbeit bei der Sicherheitsgewährleistung und der Steuerung von Migrationsbewegungen zu prüfen.<h3>\r\nAuslöser war die Ceuta-Krise<\/h3>Auslöser der Krise war Ende Juli eine Massenankunft von Menschen in der spanischen Nordafrika-Enklave Ceuta. Zwischen 70.000 und 80.000 Menschen sollen damals aus Marokko eingereist sein. <BR \/><BR \/>Italien führte daraufhin am 1. August vorübergehende Kontrollen bei Flug- und Schiffsverbindungen aus Spanien für Reisende aus Drittstaaten ein. Rom begründete den Schritt mit Risiken für die innere Sicherheit und möglichen terroristischen Infiltrationen.<BR \/><BR \/>Spanien reagierte am 8. August mit vergleichbaren Kontrollen für Reisende aus Italien und verwies auf den Migrationsdruck. Die zunächst befristeten Maßnahmen wurden anschließend mehrfach verlängert.