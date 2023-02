Italien und Vatikan schicken Helfer und Hilfsgüter in Erdbebengebiet

An Bord befinden sich demnach weitere Erdbebenhelfer sowie Mediziner, die in einem Feldlazarett in der türkischen Stadt Antakya eingesetzt werden.Rom hatte in den ersten Tagen nach der Erdbeben-Katastrophe 2 Flugzeuge mit medizinischem Equipment, Erdbebenhelfern und Hunden sowie ein Marineschiff mit dem Feldlazarett in die Türkei geschickt.Unterdessen legte von der süditalienischen Stadt Neapel ein Schiff mit Hilfsgütern aus dem Vatikan ab. Wie das offizielle Nachrichtenportal „Vatican News“ berichtete, werden an Bord der „MSC Aurelia“ rund 10.000 Thermokleider transportiert, die für ein türkisches Flüchtlingslager nahe der syrischen Grenze bestimmt sind. Außerdem befänden sich Hilfsgüter der italienischen Regierung sowie verschiedener Hilfsorganisationen an Bord.Papst Franziskus forderte indes in einem Tweet, die Menschen in dem von den verheerenden Erdbeben betroffenen Gebiet nicht zu vergessen. Er rief am Mittwoch zum Gebet und zur Hilfe für die leidende Bevölkerung auf: „Beten wir weiter für die Opfer und ihre Angehörigen und engagieren wir uns in konkreter Hilfe für die Überlebenden.“