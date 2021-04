Italien verlängert Quarantäne-Regeln für Einreisende

Wer aus EU-Staaten kommt, benötigt weiterhin einen negativen Corona-Test und muss dann 5 Tage in Quarantäne.Anschließend ist ein zweiter Corona-Test vorgeschrieben.Gesundheitsminister Roberto Speranza verlängerte diesen Beschluss am Donnerstag bis Mitte Mai. Eigentlich sollte die Quarantäne-Regel in Italien nur bis 30. April gelten.Sie stammt aus dem März und war bereits verlängert worden. Außerdem dehnte Rom die weitgehende Einreisesperre aus Indien und Bangladesch wegen der indischen Virus-Variante auf Sri Lanka aus.Italiener dürfen jedoch auch aus diesen Staaten weiter nach Hause kommen.Kleines Trostpflaster: Innerhalb Italiens darf man ungehindert zwischen gelben Zonen reisen. Wohin wir Südtiroler fahren dürfen, erfahren Sie hier.

dpa