Mehrere Städte rüsten sich mit speziellen Prüfgeräten aus, um die Leistung und Geschwindigkeit von E-Bikes zu kontrollieren. Bei Verstößen drohen Geldstrafen von bis zu 15.000 Euro sowie die Beschlagnahmung des Fahrzeugs, wie der Fahrradverband Fiab und der Verbraucherschutzverband Assoutenti mitteilten.<BR \/><BR \/>Nach Schätzungen der beiden Organisationen sind derzeit rund 1,8 Millionen E-Bikes in Italien unterwegs. In den vergangenen fünf Jahren sei ihre Zahl um 50 Prozent gestiegen, auch dank staatlicher Fördermaßnahmen. Zum Wachstum tragen neben dem allgemeinen Trend zu umweltfreundlicher Mobilität auch Lieferdienste bei, deren Fahrer zunehmend auf Elektrofahrräder statt auf herkömmliche Fahrräder setzen. Mit der steigenden Verbreitung wächst nach Angaben der Verbände allerdings auch die Zahl illegaler Fahrzeuge. Dabei handelt es sich insbesondere um E-Bikes, deren elektronische oder mechanische Komponenten nachträglich verändert wurden, um höhere Geschwindigkeiten oder eine stärkere Motorleistung zu ermöglichen. Kontrollen der Sicherheitskräfte hätten im vergangenen Jahr in einigen italienischen Städten ergeben, dass acht von zehn überprüften E-Bikes nicht den gesetzlichen Vorschriften entsprechen.<BR \/><BR \/>Nach der italienischen Straßenverkehrsordnung dürfen elektrisch unterstützte Fahrräder grundsätzlich über einen Hilfsmotor mit einer maximalen Nenndauerleistung von 0,25 Kilowatt verfügen. Für Fahrräder zur Güterbeförderung gilt eine Grenze von 0,5 Kilowatt. Die Motorunterstützung muss schrittweise reduziert und spätestens bei einer Geschwindigkeit von 25 Kilometern pro Stunde vollständig abgeschaltet werden.<BR \/><BR \/>Fahrzeuge, die diese Voraussetzungen nicht erfüllen, gelten rechtlich als Kleinkrafträder. Damit unterliegen sie den entsprechenden Vorschriften, darunter Zulassung, Kennzeichen, Helmpflicht und Haftpflichtversicherung. Wer ein entsprechend leistungsstarkes oder manipuliertes Fahrzeug ohne die vorgeschriebenen Voraussetzungen nutzt, riskiert empfindliche Strafen.<BR \/><BR \/>Um illegale E-Bikes leichter zu erkennen, setzen einige Gemeinden nach Angaben des Fiab auf spezielle Prüfgeräte, sogenannte „Bici-Velox“. <BR \/>Die Geräte verfügen über eine Plattform mit Rollen, auf der die Leistung und die erreichbare Geschwindigkeit der Fahrräder überprüft werden können.<BR \/><BR \/>„Einige Gemeinden schaffen sich spezielle Bici-Velox an, um die Leistung der Fahrzeuge und ihre Geschwindigkeit zu überprüfen“, erklärte Fiab-Präsident Luigi Menna. Bei Verstößen reichten die vorgesehenen Geldstrafen von 5.000 bis 15.000 Euro. Zusätzlich könne das Fahrzeug beschlagnahmt werden.<BR \/><BR \/>Der Präsident von Assoutenti, Gabriele Melluso, begrüßte grundsätzlich eine Ausweitung der Kontrollen, kritisierte jedoch die aus seiner Sicht uneinheitliche Durchsetzung der Verkehrsregeln. Es sei ein Widerspruch, die Überwachung von E-Bikes zu verschärfen, während bei E-Scootern weiterhin erhebliche Regelverstöße geduldet würden.<BR \/>Die erst kürzlich eingeführten Pflichten zu Kennzeichen, Versicherung und Helm würden in den Städten systematisch missachtet, erklärte Melluso. Er forderte deshalb, auch bei elektrischen Tretrollern konsequenter gegen Verstöße vorzugehen.