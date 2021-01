Italien verschärft Kontrollen gegen Handel falscher Dosen

Dass Impfdosen der Konzerne Pfizer-Biontech und Moderna gestohlen werden könnten, befürchtet Luzi weniger, denn der Impfstoff könne lediglich bei sehr niedrigen Temperaturen aufbewahrt werden. Vielmehr sei zu vermeiden, dass es zu Unregelmäßigkeiten bei der Impfung von Personen komme, die in dieser Phase der Impfkampagne keine Priorität haben. In Italien werden derzeit das Gesundheitspersonal, Patienten von Seniorenheimen, sowie Menschen im Alter von über 80 Jahren geimpft.Die Carabinieri verschärften auch die Kontrollen, um zu vermeiden, dass die Mafia die Krisenphase nutze, um tiefer in das legale Wirtschaftssystem einzudringen. Vor allem Wucher floriere in diesen Zeiten der Krise. „Aus den Ermittlungen geht hervor, dass sich kriminelle Organisationen für die Ströme öffentlicher Gelder interessieren, die dem Gesundheitswesen dienen sollen, vor allem im Bereich Lieferungen von sanitärem Material für Krankenhäuser. Diese Organisationen handeln mit neuen Gesellschaften oder mit Unternehmen, die sie illegal übernommen haben“, warnte der General.Wegen der Krise, die besonders hart Tourismus, Gastronomie und Freizeitindustrie belaste, könnten mafiöse Gruppen die Gelegenheit nutzen, um in diesen Bereichen einzudringen. Dabei können sie auf enorme Liquiditätsmittel zurückgreifen, die zum Großteil aus dem internationalen Drogenhandel kommen. Die Mafia nutze Notstandssituationen unter der Bevölkerung, um Drogendealer anzuheuern, so Luzi.

apa