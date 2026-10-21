<BR \/>Wer bei einer Demonstration als Teil einer Gruppe von mindestens fünf Personen die öffentliche Sicherheit gefährdet, muss künftig mit bis zu fünf Jahren Haft und einer Geldstrafe von bis zu 20.000 Euro rechnen. Bei Vermummung oder Verletzten drohen höhere Strafen. Die Behörden können zudem eine zeitnahe Entschädigung für verursachte Schäden anordnen.<h3>Erlass tritt unmittelbar in Kraft<\/h3>Eltern sollen für Sachbeschädigungen und Plünderungen durch ihre minderjährigen Kinder finanziell haften. Die Polizei darf außerdem Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahren unter bestimmten Voraussetzungen auch ohne eine bereits begangene Straftat festhalten, sofern konkrete Hinweise auf eine Gefährdung vorliegen. Der Erlass tritt unmittelbar in Kraft.<BR \/><BR \/>Ministerpräsidentin Giorgia Meloni verteidigte die Maßnahmen. Sachbeschädigung und Diebstahl seien kein Protest, sondern Kriminalität, erklärte sie in den sozialen Medien. Zugleich betonte sie, dass soziale Not und fehlende Zukunftsperspektiven keine Rechtfertigung für Gewalt seien. Die Regierung kündigte an, bis Ende 2026 zusätzlich 500 Soldaten zur Unterstützung der Polizei in Mailand einzusetzen. Sie sollen wichtige Einrichtungen schützen und die Überwachung sensibler Bereiche verstärken.<BR \/><BR \/>Die Gewalt und Plünderungen durch Jugendliche am Wochenende seien „ein neues und komplexes Phänomen“, das neue Lösungsansätze erfordere, erklärte der italienische Innenminister Matteo Piantedosi bei einem Treffen zum Thema öffentliche Sicherheit am Mittwoch. Vor allem mit Blick auf neue für Samstag erwarteten möglichen Demonstrationen sei die vorbeugende Arbeit der Sicherheitskräfte entscheidend.<h3>Sorge vor neuen Demonstrationen am Wochenende<\/h3>Mailands Bürgermeister Giuseppe Sala äußerte sich besorgt über die bevorstehenden Kundgebungen. Er befürchte, dass sich erneut Gruppen versammeln könnten, darunter auch Anarchisten. Zugleich sprach er sich gegen eine allgemeine Verunsicherung aus, die dazu führen könnte, dass Geschäfte aus Angst vor weiteren Ausschreitungen geschlossen blieben. <BR \/><BR \/>Für eine Stadt wie Mailand sei dies unverhältnismäßig. Der Bürgermeister unterstütze den Einsatz der 500 Soldaten ausdrücklich. In der aktuellen Lage müssten Kontrolle und konsequentes Vorgehen gegen Gewalttäter Vorrang haben. Gleichzeitig müsse die Gesellschaft gemeinsam nach Antworten auf die deutlich sichtbaren Probleme der jungen Generation suchen.<BR \/><BR \/>Vizepremier Matteo Salvini betonte, dass die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden müssten. „Nichts wird ungestraft bleiben“, sagte er. Die Schäden sollten zudem bezahlt werden. Dabei nahm er auch die Eltern der Jugendlichen in die Pflicht, die seiner Ansicht nach nicht ausreichend auf ihre Kinder achteten. <BR \/><BR \/>Die Vorfälle hätten nichts mit sozialer Not zu tun, argumentierte der Vizepremier, da unter anderem Schuhe und Kleidung gestohlen worden seien. Salvini sieht hinter den Ausschreitungen in Mailand keine politischen Motive. „Ich denke nicht an externe Drahtzieher, geheime Steuerung oder hybride Kriegsführung. Diese Leute waren auf Nike-Schuhe und iPhones aus und hatten Rolex-Uhren im Visier“, sagte Salvini.<BR \/><BR \/>Zu Chatgruppen, über die Panik verbreitet worden sein soll, erklärte der Minister, die italienische Postpolizei ermittle bereits. Von den 343 Festgenommenen und 50 inhaftierten Personen habe keiner aus politischen Gründen gehandelt, sagte Salvini. Die hohen Dieselpreise, die gestiegenen Lebenshaltungskosten oder die Wohnsituation von Studierenden hätten mit den Vorfällen nichts zu tun.