Italien verschärft über Ostern Einreise-Bestimmungen aus EU-Ländern

Im Anschluss an die fünf Tage soll demnach ein weiterer Corona-Test erfolgen. Die Maßnahme gilt bis zum kommenden Dienstag (6. April). Für Reisende von außerhalb der Europäischen Union gibt es bereits eine Quarantäne-Regelung.Mit der Quarantäne auch bei der Einreise aus EU-Staaten will die italienische Regierung verhindern, dass viele Italiener über die Osterfeiertage ins Ausland verreisen.In Italien gilt für die Ostertage vom 3. bis 5. April zudem ein Lockdown für das gesamte Land. Das bedeutet auch, dass die Menschen nicht zwischen den Regionen reisen können, außer etwa in Notfällen oder für ihre Arbeit. Hier lesen Sie, was an Ostern in Südtirol gilt.

dpa/stol