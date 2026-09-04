Insgesamt geht es um 795 verschiedene Verstöße. Überraschend ist dabei: Während bei 66 Tatbeständen - rund acht Prozent - höhere Bußgelder vorgesehen sind, sollen die Beträge bei der großen Mehrheit der übrigen Verstöße sinken. Noch ist allerdings nichts entschieden. <BR \/><BR \/>Die neue Tabelle befindet sich derzeit in der Abstimmung mit Verbänden und Branchenvertretern. Die geplanten Beträge sind deshalb noch nicht in Kraft. Erst nach Abschluss des weiteren Verfahrens könnten die Änderungen verbindlich werden.<BR \/><BR \/>Besonders kräftig sollen die Bußgelder dort steigen, wo das Ministerium ein erhöhtes Risiko für die Verkehrssicherheit sieht. Wer künftig mit einem Kraftfahrzeug ohne Haftpflichtversicherung unterwegs ist, soll statt bisher 866 Euro bis zu 1.000 Euro zahlen. Auch Verstöße gegen die Vorfahrtsregeln könnten deutlich teurer werden.<BR \/><BR \/>Beim Einfädeln in den Verkehr, beim Rückwärtsfahren oder beim Wenden ist eine Erhöhung des Bußgeldes von derzeit 42 auf 80 Euro vorgesehen. <BR \/>Bei den übrigen Erhöhungen soll es dagegen meist bei wenigen Euro zusätzlich bleiben. Gleichzeitig soll die Straßenverkehrsordnung um 85 neue Tatbestände erweitert werden. Das entspricht rund elf Prozent aller in der Tabelle erfassten Verstöße. Nach Darstellung des Ministeriums geht es dabei vor allem um Verhaltensweisen, die bislang nicht eindeutig genug geregelt sind. Die neuen Vorschriften sollen deshalb für mehr Klarheit bei der Auslegung und Durchsetzung der Regeln sorgen. <BR \/><BR \/>Betroffen sind unter anderem ungewöhnliche, aber potenziell gefährliche Situationen: So soll etwa das Anzünden von Feuer in unmittelbarer Nähe einer Straße künftig ausdrücklich geahndet werden können. Auch für bestimmte Verstöße mit E-Scootern und anderen kleinen Fahrzeugen sind neue Sanktionen vorgesehen. Wer mit einem E-Scooter den Weg für Fußgänger blockiert oder mit einem zwei- oder dreirädrigen Fahrzeug auf dem Gehweg unterwegs ist, soll mit einem Bußgeld zwischen 40 und 160 Euro rechnen müssen.<BR \/><BR \/>Ob die geplanten Bußgelder tatsächlich kommen, wann sie gelten und ob sich an den derzeit vorgesehenen Beträgen noch etwas ändert, steht daher noch nicht fest. Klar ist bislang nur: Italiens Straßenverkehrsregeln sollen umfangreicher werden - und bei vielen Verstößen könnte die Rechnung künftig sogar niedriger ausfallen.