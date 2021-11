Italien: Verurteilter im Mordfall Kercher hat Strafe abgesessen

Seit 2019 durfte Guede tagsüber die Strafanstalt verlassen, um in einem Zentrum kriminologischer Studien in Viterbo zu arbeiten. Die Nacht verbrachte er in der Strafanstalt. Der Italiener ivorischer Abstammung, der stets seine Unschuld beteuert hat, war 2010 in einem Schnellverfahren wegen Beihilfe zum Mord an der damals 21-jährigen Britin verurteilt worden.Die Austauschstudentin war im November 2007 in Perugia ermordet worden. Die Suche nach Täter und Motiv entwickelte sich zu einer jahrelangen Justiz-Saga, blieb aber am Ende erfolglos. Kerchers damalige Mitbewohnerin, die US-Amerikanerin Amanda Knox , und ihr Ex-Freund Raffaele Sollecito waren von Beginn an unter Verdacht geraten und festgenommen worden, hatten ihre Schuld aber stets bestritten.Beide wurden 2009 zu langen Haftstrafen verurteilt, 2011 jedoch freigesprochen. Knox – wegen ihres Aussehens „Engel mit den Eisaugen“ genannt – kehrte in die USA zurück. Der Fall ging durch weitere Instanzen, Knox und Sollecito wurden erneut verurteilt, das oberste Gericht Italiens sprach sie im März 2015 aber endgültig frei.In Guedes Fall waren sich die Ermittler einig, dass er nicht alleine gehandelt haben konnte. Nach dem Freispruch von Knox und Sollecito hatte auch er angekündigt, einen neuen Prozess anstreben zu wollen. Das ist aber schwierig. Denn er war im Schnellverfahren verurteilt worden, das keine weitere Berufung mehr zulässt.„Das ist der Abschluss eines schmerzhaften Falls. Mein erster Gedanke ist bei Meredith und ihrer Familie“, sagte Guedes Anwalt Fabrizio Ballarini. Sein Mandant habe einen „exzellenten Rehabilitierungsweg“ vollendet. Er wünsche ihm das Beste für seine Zukunft.

apa