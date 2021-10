Italien von Unwettern heimgesucht – offenbar Tornado in Catania

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

Am Dienstagnachmittag fegte ein Sturm mit Starkregen und Hagel durch Catania auf Sizilien, wie die Stadt bei Facebook schrieb. Sie sprach von einem „Tornado“. Es war auch von Verletzten die Rede – laut Nachrichtenagentur ANSA musste aber niemand ins Krankenhaus. 4 ankommende Flugzeuge musste zu anderen Flughäfen umgeleitet werden.Die Bewohner der Stadt am Ätna wurden aufgefordert, in ihren Häusern zu bleiben. Es gab den Angaben zufolge Schäden an Wohnungen und Geschäften, Bäume wurden entwurzelt und Straßen gesperrt. In der Region Ligurien hatten massive Regenfälle am Montag und Dienstag dafür gesorgt, dass Flüsse über die Ufer traten. Eine kleine Brücke stürzte ein, 10 Familien mussten von den Rettungskräften evakuiert werden, wie italienische Medien berichteten.In Savona regnete es am Montag so stark wie noch nie in der Geschichte der Küstenprovinz, so dass es zu Murenabgängen und Überschwemmungen kam. Straßen- und Zugverbindungen mussten unterbrochen werden.Im Video zu sehen ist der Fluss Letimbro, der nach heftigen Regenfällen über die Ufer zu treten droht.

apa/stol