In Mailand, aber auch in anderen Städten, war es am vergangenen Wochenende nach zunächst friedlichen Protesten gegen hohe Lebenshaltungskosten zu gewalttätigen Ausschreitungen gekommen. Auf dem Domplatz von Mailand und in dessen Umgebung schlugen meist schwarz gekleidete und vermummte junge Leute Schaufensterscheiben ein, plünderten Geschäfte und Supermärkte.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1376826_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Strenge Kontrollen, Sicherheitskräfte in Alarmbereitschaft<BR \/>Wie die Tageszeitung „Corriere della Sera“ berichtet, werden Bahnhöfe in der Region Lombardei rund um Mailand streng überwacht und kontrolliert, um zu verhindern, dass Jugendliche in die Metropole strömen.<h3>\r\nAuch Bozen in Alarmbereitschaft<\/h3>Gegen die hohen Lebenshaltungskosten auf die Straße gehen: Dazu kursiert in den sozialen Netzwerken auch ein digitaler Aufruf für Südtirol. Das „Manifesto contro il carovita“ („Manifest gegen die hohen Lebenshaltungskosten“) kündigt für den 30. Oktober einen Protestzug durch Bozen an. Wer allerdings dazu aufruft, ist nicht erkennbar. Die Organisatoren verstecken sich in der Anonymität. Die Aufmachung des digitalen Flyers ist martialisch.<BR \/><BR \/>Die Treffpunkte der Protestbewegungen sollen erst kurz zuvor in den sozialen Medien bekanntgegeben werden. Das macht es für die Behörden umso schwieriger, mögliche gewaltsame Ausschreitungen frühzeitig im Keim zu ersticken.<BR \/><BR \/>Für den heutigen Samstag, den 23. Oktober, ist ebenfalls ein Protestaufruf geplant. Im Netz wird zu einer „Mobilitazione nazionale“ aufgerufen. Der Aufruf wurde von Studenten für zahlreiche italienische Städte ins Leben gerufen, darunter auch Bozen. <h3>\r\n500 Soldaten nach Mailand entsendet<\/h3> Die Polizei bereitet sich demnach auch auf präventive Festnahmen vor. In der Innenstadt sollen zudem keine Demonstrationen genehmigt werden, berichtet die Zeitung. Gemischte Streifen aus Polizisten und Soldaten sollen eingesetzt werden.<BR \/><BR \/>Von einer Ausgangssperre ist zunächst keine Rede. Die Behörden wollen laut „Corriere della Sera“ verhindern, dass das öffentliche Leben in Mailand zum Erliegen kommt. Geschäfte, Museen oder U-Bahn-Stationen sollen erst geschlossen werden, wenn eine Eskalation dies erforderlich macht. Einige Besitzer haben ihre Läden bereits vorsorglich verbarrikadiert.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1376829_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Nach den Krawallen am vergangenen Wochenende hatte die rechte Regierung von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni angekündigt, „entschlossen zu reagieren“. Vor wenigen Tagen verabschiedete die Regierung einen Erlass zur Entsendung von 500 weiteren Soldaten in die Finanzmetropole.