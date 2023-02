Italien weist deutschen Seenotrettern neuen Hafen zu

Nach Angaben der Organisation protestierte der Kapitän zuvor gegen die ursprüngliche Zuweisung Pesaros, südlich von Rimini an der Adria. Der Hafen hätte eine deutlich längere Anfahrt zur Folge gehabt.Die freiwilligen Helfer der spendenfinanzierten Organisation retteten in der Nacht von Donnerstag zu Freitag in 2 Einsätzen fast 110 Menschen aus Seenot im Mittelmeer. Dabei bargen sie 2 Tote von Bord eines Bootes.Die Behörden Maltas evakuierten kurz danach eine Person wegen ihres schlechten Gesundheitszustandes. Laut James musste am Sonntag ein weiterer Mensch von Bord, der später im Krankenhaus starb. Sea-Eye erklärte, nach einer zunächst falschen Zählung, nun noch 105 Gerettete und 2Leichen an Bord zu haben.Die Migranten legten von den Küsten Nordafrikas zu der lebensgefährlichen Überfahrt in Richtung Italien und damit der EU ab. Roms rechte Regierung will das unterbinden und mit den Behörden der Abreiseländer zusammenarbeiten, um koordiniert Menschen mit Asylrecht nach Europa zu bringen. Ministerpräsidentin Giorgia Meloni betonte jüngst bei ihrem Berlin-Besuch, dass die meisten Migranten, die Italien erreichten, dieses Schutzrecht nicht hätten.Ihre Regierung verschärfte auch die Regeln für zivile Seenotretter wie Sea-Eye. Diese müssen nun schon nach der ersten Rettung einen Hafen ansteuern. Die Entscheider in Rom erklärten, dass den geretteten Menschen so schneller geholfen werde. Die Hilfsorganisationen halten das hingegen für eine Einschränkung.