Italien: Weitere Proteste gegen Schließung von Lokalen

In Neapel demonstrierten Geschäftsinhaber mit Kreuzen gegen die von der Regierung beschlossenen Restriktionen. Die Kreuze symbolisierten die Wirtschaftssektoren, die wegen des Lockdowns „tot“ sind.Zu Sit-Ins gegen die bis zum 30. April verlängerte Schließung von Lokalen und Geschäften kam es auch in Turin, im toskanischen Pistoia und im süditalienischen Tarent. „Wir wollen arbeiten“ und „Wir können nicht länger warten“ , lautete der Slogan der Demonstranten in verschiedenen italienischen Städten„Hinter jedem geschlossenen Geschäft steht eine Familie, die kein Geld mehr hat, um ihre Kinder zu ernähren. Unser Geschäft sorgt für sichere und saubere Straßen, wir zahlen Steuern für die Schule, den Transport, die Rente“, sagte ein Demonstrant in Turin.„Anstelle von Stützungsgeldern wäre es besser, ein Jahr lang die Steuern zu streichen. Ich werde mich mit Ministerpräsident Mario Draghi treffen und die Anliegen der Demonstranten vortragen“, sagte der Präsident der Region Piemont, Alberto Cirio, der im Zentrum der piemontesischen Stadt Cuneo die Demonstranten traf.7 Festnahmen und 2 verletzte Polizisten ist die Bilanz der Krawalle, die am Dienstagnachmittag bei einer Demonstration von Geschäfts- und Lokalinhabern vor dem Parlament in Rom ausgebrochen sind. „Io apro“ (Ich öffne) lautete der Slogan des Protests, der am Dienstag auch in mehreren anderen italienischen Städten stattfand.

apa/stol