2G nun auch im öffentlichen Nahverkehr und in weiteren Bereichen

Die italienische Regierung hat beschlossen, die Corona-Maßnahmen zu verschärfen und die 2G-Regel auf weitere Bereiche des öffentlichen Lebens auszuweiten. So wird im öffentlichen Verkehr, auch im lokalen und regionalen Nahverkehr, erstmals die 2G-Pflicht eingeführt, das geht aus einer Mittwochabend verabschiedeten Verordnung der Regierung von Premier Mario Draghi hervor.Der Super Green Pass wird ab dem 10. Jänner auch für den Zugang zu Gasthäusern und Hotels erforderlich. Auch wer seine Speisen im Freien konsumieren will, braucht den Grünen Pass. Die 2G-Regel greift dann genauso bei Feierlichkeiten wie Hochzeiten oder Taufen, in Kultur- und Freizeiteinrichtungen sowie in Schwimmbädern. Auch in Skigebieten und beim Besuch von Sportveranstaltungen werden die Restriktionen verschärft.Laut der Verordnung dürfen lediglich 50 Prozent der Zuschauerplätze in Stadien besetzt werden. Für die Fans gilt die 2G-Pflicht. Für Sportevents in geschlossenen Hallen werden nur 35 Prozent der Besucher zugelassen, beschloss die Regierung. Die Regierung kündigte weitere mögliche Restriktionen Anfang Jänner an. Neben den Beschlüssen zu strengeren Corona-Regeln hat die Regierung Draghi die Quarantäne-Regeln für Geimpfte gelockert. ( STOL hat berichtet Wegen der stark wachsenden Infektionszahlen infolge der Omikron-Variante könnten in den nächsten 10 Tagen 10 Millionen Italiener zu Hause unter Quarantäne stehen, entweder weil sie sich selber infiziert haben oder weil sie mit positiv getesteten Personen in Kontakt gekommen sind, schätzen Experten.Derzeit befinden sich 2,5 Millionen der 59 Millionen Italiener in Quarantäne. Laut Gesundheitsstaatssekretär Pierpaolo Sileri seien mehr als 60 Prozent der Fälle auf die Omikron-Variante zurückzuführen.

stol/apa