Italien will auf Tiktok Teenager zur Impfung bewegen

Das Gesundheitsministerium teilte indes mit, das Speicheltests für Kinder zugelassen werden. Speicheltests könnten als Option zur Feststellung einer Infektion von SARS-CoV-2 betrachtet werden, sollte es keine Möglichkeit zu Nasenflügeltests geben. Sie sollen am besten 5 Tage nach Auftreten der Corona-Symptome verwendet werden.Speicheltests seien nach Angaben des Gesundheitsministeriums nützlich bei wiederholten Screenings, die etwa aus beruflichen Gründen notwendig sind. Zudem sollen sie vor allem bei Kindern im Schulbereich, Senioren oder Behinderten genutzt werden. Die Tests seien kinderfreundlich und auf breiter Basis anwendbar. Sie ließen sich gut in den Schultag integrieren und seien mit wenig Aufwand verbunden. Der Zuverlässigkeitsgrad liege zwischen 53 und 73 Prozent.In Triest wird bereits im Krankenhaus Maggiore ein Speicheltest geprüft, mit dem in nur 3 Minuten festgestellt werden kann, ob eine Person infiziert ist oder nicht. Viele Schulen wollen Speicheltests einführen.

apa