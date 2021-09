Italien will bis Ende des Jahres 45 Millionen Dosen Impfstoff spenden

Italien will anderen Ländern bis zum Jahresende 45 Millionen Dosen Covid-19-Impfstoff zur Verfügung stellen. Das sind 3 Mal so viele wie bisher versprochen, sagte der italienische Ministerpräsident Mario Draghi in einer Videobotschaft zum Auftakt eines virtuellen Corona-Gipfels in Washington am Mittwochabend.