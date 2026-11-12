Die örtlichen Behörden behalten demnach jedoch die Befugnis, Evakuierungen anzuordnen, wenn konkrete Anhaltspunkte für eine Gefährdung vorliegen. Wie die Regierung mitteilte, soll das Protokoll bei einem technischen Treffen am Donnerstag festgelegt werden.<h3>\r\nDrohungen gegen rund 6.000 Schulen am Mittwoch<\/h3>Der Beschluss wurde gefasst, nachdem am Mittwoch Unbekannte Droh-Mails an tausende Schulen in Italien, Großbritannien und Irland geschickt hatten. „Nach den bisher durchgeführten Überprüfungen gibt es keinerlei Hinweise, die auf eine konkrete Gefahr hindeuten würden“, erklärte Regierungschefin Giorgia Meloni in Italien, wo laut Medienberichten hunderte Schulen evakuiert wurden. <BR \/><BR \/>In Italien gab es Drohungen gegen rund 6.000 Schulen, wie das italienische Bildungsministerium in Rom berichtete. Meloni sprach von „einer Strategie, die darauf abzielt, Beunruhigung und Sorge zu schüren“, schrieb sie im Onlinedienst Facebook.<BR \/><BR \/>Auch am Donnerstag trafen Bombendrohungen per E-Mail gegen italienische Schulen ein. „Achtung. Ich teile Ihnen mit, dass das Gebäude heute, am 12. November, vermint wurde und Ihr Leben in diesem Augenblick in Gefahr ist“, beginnt eine neue Droh-E-Mail, die am Donnerstag an italienische Bildungseinrichtungen verschickt wurde. Unterzeichnet ist die Nachricht erneut von einem Mann, der sich als „Michail Andropow“ ausgibt.<BR \/><BR \/>Die E-Mail folgt demselben Muster wie die am Vortag registrierten Bombendrohungen. Darin wird die angebliche Anwesenheit eines Sprengsatzes beschrieben, einschließlich Angaben zu dessen Zusammensetzung und zu Vorrichtungen, die eine Entdeckung durch Sprengstoffspürhunde verhindern sollen. Zudem enthält die Nachricht ausdrückliche Drohungen gegen die Menschen in den betroffenen Gebäuden. Die Mails an die Schulen folgten auf eine Welle von europaweiten falschen Bombendrohungen gegen Medien und Flüge sowie Cyberangriffe auf Supermarkt-Kühlsysteme.