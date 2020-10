Italien will Homeoffice weiter ausdehnen

Demnach sollen bis zu 75 Prozent der Beamten zu Hause arbeiten, betonte Gesundheitsminister Roberto Speranza bei einem Treffen mit den Präsidenten der 20 Regionen am Samstag. Ziel sei es, die öffentlichen Verkehrsmittel zu entlasten und die Zahl der Ansteckungen einzugrenzen.Der Gesundheitsminister bestätigte unter anderem Pläne zur Schließung der Lokale um 22.00 Uhr, um Ansammlungen in den Stadtzentren zu vermeiden. Die Verordnung mit den neuen Maßnahmen soll von der Regierung am Sonntag oder spätestens am Montag verabschiedet werden.Der Handelsverband Confcommercio warnte vor den negativen Auswirkungen auf die Wirtschaft. In Gefahr seien tausende Betriebe. „Ein zweiter Lockdown muss unbedingt vermieden werden“, betonte der Chef des Handelsverbands Confcommercio, Carlo Sangalli, nach Medienangaben vom Samstag.

apa