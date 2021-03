Italien will täglich 500.000 Dosen verimpfen

So soll die Zahl der täglichen Verabreichungen insgesamt auf 500.000 verdoppelt werden, kündigte der Experte des italienischen Gesundheitsministeriums, Gianni Rezza, an. „Unser Ziel ist es, in wenigen Monaten einen Großteil der italienischen Bevölkerung zu impfen“, meinte Rezza.Der AstraZeneca-Impfstoff sei sicher. 25 Thrombosefälle seien bei 20 Millionen Impfungen mit dem Vakzin in der EU und in Großbritannien gemeldet worden. Es bestünde keinerlei Beweis eines Zusammenhangs zwischen AstraZeneca-Impfungen und den Thrombosefällen, sagte Rezza.Inzwischen sollen Italiener auch in Unternehmen geimpft werden. Mehr als 7.000 italienische Betriebe erklärten sich zu Impfungen an ihren Standorten bereit, berichtete der Präsident des Industriellenverbands Confindustria, Carlo Bonomi, am Freitag.Auch Italiens größter Vergnügungspark Mirabilandia bei Rimini erklärte sich bereit, Räumlichkeiten für Impfungen zur Verfügung zu stellen. Haus-, Sport- und Zahnärzte sollen bei der Impfkampagne eingebunden werden.

apa/stol