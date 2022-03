„Das Kabinett hat meinen Vorschlag gebilligt, der Ukraine Mittel und Ressourcen anzubieten, um es so schnell wie möglich wieder aufzubauen. Die Theater jedes Landes gehören der ganzen Menschheit“, twitterte der Minister nach einer Ministerratsitzung am Donnerstag.Hunderte Zivilisten hatten in dem Theater der ukrainischen Hafenstadt Mariupol Zuflucht gefunden, das am Mittwoch bombardiert wurde. In den Trümmern des Theaters, in dem Hunderte Zivilisten vor russischen Luftangriffen Zuflucht gesucht hatten, suchten Rettungskräfte weiter nach Überlebenden, erklärte ein Stadtrat. Es sei noch immer unmöglich zu sagen, wie viele Opfer es gegeben habe. Russland bestreitet, das Theater angegriffen zu haben.Alle Berichte zum Krieg in der Ukraine finden Sie hier