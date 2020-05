Italien: Zahl der aktiv Infizierten sinkt weiter

Die Zahl der Toten stieg seit Beginn der Pandemie in Italien am 20. Februar auf insgesamt 29.315. Am Montag waren noch 195 Todesopfer in 24 Stunden registriert worden.Die Zahl der aktiv Infizierten sank von 99.980 auf 98.467, teilte der italienische Zivilschutz mit. 16.270 Covid-19-Erkrankte lagen noch in Italiens Spitälern, davon befanden sich 1427 Patienten auf Intensivstationen. In Heimisolation waren 80.770 Personen. Die Zahl der Genesenen stieg auf 85.231.In der Lombardei, dem Epizentrum des Coronavirus-Ausbruchs in Italien, stieg die Zahl der Todesopfer am Dienstag innerhalb von 24 Stunden um 95 auf 14.389.Nach knapp 2 Monaten kompletten Stillstands wegen des Coronavirus begann in Italien am Montag die „Phase 2“. Damit wurde ein wichtiger Schritt zurück in die Normalität unternommen.

apa