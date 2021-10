Italien: Zahl der Asylbewerber im Pandemie-Jahr 2020 stark gesunken

Die meisten Asylbewerber in Italien kommen aus Pakistan (4900), Bangladesch (2300) und El Salvador (1100). Im Jahr 2019 betraf der stärkste Anstieg der Asylanträge Staatsangehörige aus Bangladesch (900).Von den 41.000 Entscheidungen, die die italienischen Behörden im Jahr 2020 über Asylanträge trafen, waren 28,4 Prozent positiv. Seit Anfang 2021 ist Italien wieder mit einer starken Migrationswelle konfrontiert. 52.820 Migranten erreichten über das Mittelmeer Süditalien. Im Vergleichszeitraum 2020 waren es noch 27.113 gewesen, teilte das Innenministerium in Rom mit.Aus der OECD-Tabelle geht hervor, dass im vergangenen Jahr 6,2 Millionen im Ausland geborene Menschen in Italien lebten, von denen 54 Prozent Frauen waren. Dies entspricht 10,2 Prozent der italienischen Gesamtbevölkerung, was einem Anstieg von 6 Prozent gegenüber 2010 entspricht. Die wichtigsten Herkunftsländer der Migranten in Italien sind Rumänien (16 Prozent), Albanien (8 Prozent) und Marokko (7 Prozent).

apa