Italien: Zahl der Corona-Todesopfer steigt stark an

Außerdem wurden 18.765 Neuinfektionen bei 335.189 Abstrichen registriert, teilte das Gesundheitsministerium in Rom mit. Am Montag waren 13.846 Neuinfektionen gemeldet worden.Insgesamt verloren in Italien seit Beginn der Pandemie 105.879 Menschen infolge einer Corona-Infektion ihr Leben. Bei 3,32 Millionen Menschen wurde bisher eine Infektion bestätigt.Die Zahl der in den Spitälern behandelten Patienten stieg am Dienstag von 28.049 auf 28.428. Auf den Intensivstationen werden 3546 Personen betreut, 36 mehr als am Vortag.Seit Beginn der Impfkampagne Ende Dezember wurde die Schwelle von 8 Millionen verabreichten Impfdosen überschritten. 2,55 Millionen Italiener haben bereits eine zweite Dosis erhalten.

apa/stol