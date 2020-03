Italien: Zahl der Gesamtinfizierten überschreitet 21.000

Insgesamt haben sich laut Borrelli 21.157 Menschen in Italien mit dem Coronavirus infiziert. Die Zahl der Todesopfer ist um 175 auf insgesamt 1.441 angestiegen. Im Vergleich zu gestern bedeutet das einen leichten Rückgang (am Freitag starben noch 250 Personen an den Folgen der Virusinfektion.1.966 Personen haben sich von der Infektion wieder erholt, das entspricht einem leichten Zuwachs von 527 Geheilten im Vergleich zu den Entwicklungen vom Freitag.Borelli bekräftigte auf der Pressekonferenz noch einmal den unermüdlichen Einsatz der Einsatzkräfte, man arbeite 24 Stunden am Tag.

