Italien: Zahl der Krankenhauspatienten und Neuinfektionen rückläufig

In Italien ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen rückläufig: Am Samstag wurden insgesamt 53.602 neue Fälle gemeldet, am Vortag waren es noch 58.861 gewesen. Außerdem wurden 130 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet, einer weniger als am Vortag.Aktuell werden 9826 Covid-Patienten in den Krankenhäusern behandelt, das sind 116 Patienten mehr als am Vortag.In intensivmedizinischer Behandlung befinden sich zurzeit 366 Coronavirus-Infizierte, 5 weniger als am Freitag.