Italien: Zahl der Toten sinkt

Die Zahl der Gesamtinfizierten stieg auf 105.418, wobei die Zahl der Neuinfektionen mit 1027 binnen eines Tages auf dem niedrigsten Stand seit Ausbruch der Epidemie lag.27.643 Covid-19-Kranke liegen in den italienischen Spitälern, davon 3079 auf der Intensivstation, 107 weniger als am Dienstag. Die Zahl der Patienten in Heimisolierung betrug 74.696 Personen, das sind circa 71 Prozent aller positiv getesteten Personen. Die Zahl der Genesenen stieg auf 38.092 an.In der Lombardei, Epizentrum der Coronavirus-Epidemie in Italien, stieg die Zahl der Todesopfer in 24 Stunden um 235 auf 11.377. 12.043 Personen liegen in den lombardischen Spitälern, 1.074 davon auf der Intensivstation.Die Lombardei fordert die Wiederaufnahme der Produktion ab dem 4. Mai. Dabei sollen besondere Sicherheitsvorkehrungen ergriffen und soziale Distanz eingehalten werden, Menschen sollen Schutzmasken tragen und wenn möglich weiterhin im Homeoffice arbeiten. In Italien bleibt der Lockdown bis zum 3. Mai in Kraft.

apa/stol