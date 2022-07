Italien: Zweiter Booster schon bald auch für über 60-Jährige?

Die Coronzahlen in Italien steigen weiter an. Pessimistische Prognosen gehen davon aus, dass bis Ende Juli mit rund 200.000 Neuinfektionen pro Tag zu rechnen sein wird. Mit den Infektionszahlen steigt auch die Belegung der Krankenhäuser wieder an. Diese liegt derzeit bei 13 Prozent Auslastung auf den Normalstationen und 4 Prozent Auslastung auf den Intensivstationen.Im Gesundheitsministerium arbeitet man daher an Strategien, um die Verbreitung des Coronavirus im Griff zu behalten, wie „La Repubblica“ am Freitag berichtet.„Wir arbeiten an einer neuen Impfkampagne, die uns stärken wird“, bestätigte Gesundheitsminister Roberto Speranza der Tageszeitung. Vorgesehen sei, dass den über 60-Jährigen ab Herbst ein zweiter Booster mit dem aktualisierten Impfstoff von Pfizer und Moderna angeboten wird. Über 60-Jährige können sich also auf freiwilliger Basis einen neuen Impfschutz holen. Derzeit ist dies nur für die über 80-Jährigen vorgesehen. Die EMA hatte am Donnerstag angekündigt, dass der neue Impfstoff voraussichtlich im September genehmigt wird.

Vorangetrieben werden soll diese neue Impfkampagne unter der Leitung von General Tommaso Petroni vor allem von den den territorialen Gesundheitsdiensten: Betroffene sollen direkt angesprochen und zum Impfen aufgefordert, die Allgemeinmediziner stärker Eingebunden werden. Dadurch sollen die Impfkampagnen auf regionaler Ebene wieder in Schwung kommen.Wie „La Repubblica“ berichtet, sei noch nicht klar, wie die Impfungen genau ablaufen sollen: Wohl würden wieder einige Covid-Impfzentren geöffnet, hauptsächlich will die Regierung die Impfungen aber Hausärzten, Krankenhäusern und herkömmlichen Impfzentren anvertrauen.