Der Tatverdächtige kam laut Polizei am Sonntag gegen 17 Uhr auf den Posten und zeigte an, er habe den anderen Mann 2 Tage zuvor im Drogenrausch erschlagen.In der Wohnung fanden die Beamten den leblosen, offensichtlich durch Gewaltanwendung zu Tode gekommenen Mann.Der 36-Jährige befand sich am Montag zunächst in Polizeigewahrsam. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen und führt die Befragungen sowie die Erhebungen zum Tatablauf durch.