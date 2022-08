Noch immer kein Gewinner: Jagd auf Italiens Rekord-Jackpot geht weiter

Das Spiel mit extrem niedrigen Gewinnchancen - eins zu 622 Millionen - ist im Land besonders populär. Der neue Jackpot ist der größte in der Geschichte Italiens und im Moment der höchst dotierte in Europa.„Es ist wahrscheinlicher, dass ein Asteroid auf die Erde stürzt, als dass man die 6 richtigen Nummern des Superenalotto errät“, berichtete der Mathematiker Roberto Natalini der Mailänder Tageszeitung „Corriere della Sera“ am Montag. Davon unbeeindruckt haben die Italiener im Vorjahr 1,5 Milliarden Euro für das Glücksspiel ausgegeben, das sind 36 Prozent mehr als im Vorjahr.Getippt werden 6 Zahlen in Feldern von 1 bis 90. 3 Ziehungen finden wöchentlich statt. Die Gewinner bleiben auch in Italien anonym. Offiziell bekannt wird immer nur, in welcher Annahmestelle - Bar oder Trafik - die richtigen 6 Kreuze gemacht worden sind. Dort versammeln sich dann meist noch am selben Abend zahlreiche Menschen, um zu feiern.