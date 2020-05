Italiener kämpfen in Coronakrise gegen Übergewicht

In Zeiten der Heimisolierung haben die Italiener viel für fett- und zuckerreiches „Comfort food“ ausgegeben. Für Süßigkeiten wurde 13 Prozent mehr ausgegeben. Bei Fertiggerichten kam es zu einem Plus von 24 Prozent. Bei Fertigteig zur Produktion von Pizza gab es ein Nachfragenplus von 38 Prozent, berichtete Coldiretti am Dienstag.Mit Beginn der „Phase 2“, in der Parks und Grünflächen wiedergeöffnet wurden und sportliche Aktivitäten wieder uneingeschränkt erlaubt sind, bemühen sich die Italiener, Gewicht zu verlieren. 47 Prozent sind fest entschlossen, sich mehr zu bewegen und sich bewusster zu ernähren, geht aus einer Coldiretti-Umfrage hervor.In Italien hat am Montag die „Phase 2“ mit einer Lockerung der Ausgangssperre begonnen. Damit wurde ein wichtiger Schritt zurück in die Normalität unternommen. Die Pandemie-Kurve ist in Italien seit Wochen rückgängig.

apa/stol