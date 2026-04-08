Zu den wichtigsten Faktoren für den Anstieg zählt der drastische Rückgang der Säuglingssterblichkeit. Diese betrug 2023 2,7 pro 1.000 Geburten – einer der niedrigsten Werte weltweit. Im 19. Jahrhundert lag sie noch bei 230 pro 1.000.<BR \/><BR \/>Alterung der Bevölkerung ist mit Herausforderungen verbunden<BR \/>Auch wenn die Menschen in Italien länger leben, bringt die Alterung der Bevölkerung neue gesundheitliche und soziale Herausforderungen mit sich. <BR \/><BR \/>Dazu zählen die Zunahme altersbedingter Krankheiten wie Krebs und Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie die sogenannte Multimorbidität – das gleichzeitige Auftreten von zwei oder mehr Erkrankungen bei einer Person -, von der bereits rund 13 Millionen Menschen betroffen sind, geht aus der Studie hervor.<BR \/><BR \/>Auch die Verbreitung chronisch-degenerativer Erkrankungen hat zugenommen. Der Anteil der Krebstodesfälle stieg von zwei bis drei Prozent Ende des 19. Jahrhunderts auf 26,3 Prozent im Jahr 2023, während Herz-Kreislauf-Erkrankungen von sechs bis acht Prozent auf 30 Prozent zunahmen und seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts die häufigste Todesursache darstellen. <BR \/><BR \/>Auch die Zahl der Menschen mit Diabetes und Bluthochdruck wächst – nicht nur wegen der alternden Bevölkerung, sondern auch durch bessere Diagnostik, frühere Untersuchungen und ungesündere Lebensstile.