Italiener wegen rechtsextremistischem Terrorismus in Haft – Er plante Anschläge

Dabei hatte er sich auch zu Anschlägen bereit erklärt, wie die Staatsanwaltschaft Bari mitteilte. Verbindung zu US-Terrororganisation „The Base“ Der Mann war mit der rechtsextremistischen US-Terrororganisation „The Base“ in Verbindung und wollte deren Pläne und Ziele auch in Italien verbreiten. Für ein Attentat wollte er sich Waffen beschaffen, berichteten die Ermittler. Anders Behring Breivik als Vorbild Das sichergestellte Material zeige, dass sich der Verdächtigte am rechtsextremen, norwegischen Massenmörder Anders Behring Breivik und am mutmaßlichen Moschee-Attentäter von Christchurch, Brenton Tarrant, als Vorbilder orientierte.