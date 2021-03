Italiener wollen Sputnik-Vakzin aus San Marino

Die kleine Republik westlich von Rimini mit 33.000 Einwohnern ist bereit, italienische Grenzgänger zu impfen, die in San Marino arbeiten. Außerdem erklärte sich San Marino zur Zusammenarbeit mit den italienischen Grenzregionen bereit.„Wir sind stolz, wenn wir die italienischen Grenzregionen unterstützen können. Dies muss jedoch im Einklang mit den Protokollen und bilateralen Abkommen erfolgen, die bisher nicht unterzeichnet wurden“, sagte der Gesundheitsminister San Marinos Roberto Ciavatta.Ciavatta plant am Mittwoch ein Treffen mit dem Chef der Regierungspartei Lega, Matteo Salvini. Dieser drängt, dass Italien sich unabhängig von der EU Impfdosen auf dem freien Markt besorge. Seit dem Impfstart am 27. Dezember erhielten 4,3 Millionen Italiener zumindest die erste Impfdosis. Die Impfkampagne ist zuletzt wegen Lieferungsengpässen nur schleppend vorangekommen.

apa