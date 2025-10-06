Der Lebensgefährte der Frau, ebenfalls Italiener, unter dem Verdacht des Mordes festgenommen. Bei der Toten handelt es sich um Luisa Asteggiano, gebürtig aus Bra in der piemontesischen Provinz Cuneo. <BR \/><BR \/>Am Körper der Frau wurden mindestens zwei Stichverletzungen festgestellt. Laut lokalen Medien wurde der Partner sofort von den Ermittlern befragt. Der Festgenommene heißt Ivan Sauna, ist 51 Jahre alt und stammt aus Busto Arsizio in der Provinz Varese. <BR \/><BR \/>Die Frau lebte bereits seit mehreren Jahren dauerhaft auf Formentera. Sie hatte einen Sohn aus einer früheren Beziehung. Spanische Medien beschreiben die Beziehung mit ihrem Partner als „konfliktbelastet“. Sauna betrieb eine Agentur für Ferienvermietung sowohl auf Formentera als auch auf Ibiza.<BR \/><BR \/>Nach Angaben der Guardia Civil wurde die Italienerin nach dem Angriff in ihrer Wohnung von einem Rettungsteam erstversorgt, doch ihr Zustand war von Beginn an sehr kritisch. Das italienische Konsulat in Barcelona teilte mit, dass es den Fall verfolge und die Familie in Italien bereits über die tragischen Ereignisse informiert worden sei.<BR \/><BR \/>Ebenfalls am Sonntag, ebenfalls auf Formentera, wurde eine weitere Frau durch Messerstiche verletzt - die beiden Vorfälle stehen jedoch laut Polizei nicht in Zusammenhang.