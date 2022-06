Italienerin in England ermordet: Ehemann verhaftet

Antonella Castelvedere, 52, hinterlässt eine 12-jährige Tochter. Castelvedere stammte ursprünglich aus Brescia und lebte seit 25 Jahren in Großbritannien, wo sie als Universitätsdozentin in Essex arbeitete.„Ich bestätige die Nachricht. Antonella ist ermordet worden“, sagte ihr Cousin Franco der Nachrichtenagentur Ansa. Der Mord ereignete sich in der Wohnung der Frau in einem Vorort von Colchester in der Grafschaft Essex.