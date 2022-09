Italienerin stürzt mit Pkw in Kärnten ab – 51-Jährige tot

Der Unfall, der sich gegen 19 Uhr auf der Abfahrt von der Feistritzer Almwirtschaft (Bezirk Villach) in Richtung Italien ereignet hatte, wurde erst am Freitagvormittag von einem 49-jährigen Mann entdeckt, der die Einsatzkräfte verständigte.Die Frau war vermutlich wegen der schlechten Sichtverhältnisse im Gemeindegebiet von Feistritz an der Gail links von der Forststraße abgekommen und abgestürzt. Der Wagen überschlug sich mehrfach und blieb an einem Baum hängen. Die Rettungskräfte kamen zu spät, die 51-Jährige war bereits tot.Wegen der Steilheit des Geländes erwies sich der Bergungseinsatz als sehr schwierig und dauerte mehrere Stunden. Im Einsatz waren die Freiwillige Feuerwehren Feistritz/Gail, St. Stefan, Achomitz, Arnoldstein, der Rettungshubschrauber RK-1, das Rote Kreuz und der Polizeihubschrauber Libelle.