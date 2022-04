Italienische Bankenvereinigung beklagt Hackerangriffe

Der Vorfall wurde bei der Polizei und den zuständigen Behörden angezeigt. „Die Vereinigung hat bereits alle Schritte unternommen, um sich selbst und die Daten ihrer Mitarbeiter zu schützen, und alle Maßnahmen ergriffen, um ihre Infrastruktur und ihre Daten weiter zu sichern“, hieß es. Im März hatte die italienische Polizei Ermittlungen wegen eines Hackerangriffs auf die Online-Plattform der italienischen Staatsbahnen FS (Ferrovie dello Stato) aufgenommen . Vermutet wurde eine Cyberattacke aus Russland. Der Hackerangriff führte zu einer mehrstündigen Unterbrechung des Fahrkartenverkaufs an den Schaltern und an den Selbstbedienungsautomaten in den Bahnhöfen, was zu erheblichen Schwierigkeiten führte.