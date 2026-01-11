Nachdem die römische Staatsanwaltschaft Ermittlungen im Zusammenhang mit dem Tod von sechs Italienern beim Brand im Lokal „Le Constellation“ im Schweizer Bergort Crans-Montana aufgenommen hat, werden die Leichen der Jugendlichen obduziert, die bei dem Drama in der Silvesternacht ums Leben kamen. Die Staatsanwälte in Rom könnten auch Ermittlungen gegen die Inhaber des Lokals einleiten.<BR \/><BR \/>Die Staatsanwaltschaft von Genua hat für den 20. Jänner die Autopsie am Leichnam eines 16-jährigen Nachwuchsgolfers angesetzt, einem der sechs italienischen Jugendlichen, die in Crans-Montana ums Leben gekommen sind. Die Staatsanwälte von Bologna haben zudem die Exhumierung des Leichnams eines weiteren 16-Jährigen angeordnet, um die in der Schweiz nicht durchgeführte Obduktion nachzuholen.<BR \/><BR \/> Auch die Beisetzung von zwei weiteren Opfern wurde vorläufig ausgesetzt.<BR \/>Bei dem Feuer in der Bar „Le Constellation“ waren in der Silvesternacht 40 Menschen ums Leben gekommen und 114 Menschen teils schwer verletzt worden. <BR \/><BR \/>Gegen das französische Betreiber-Ehepaar wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung und Körperverletzung ermittelt. Der Mann war nach dem Verhör wegen Fluchtgefahr in Untersuchungshaft genommen worden.