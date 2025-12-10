Ministerpräsidentin Giorgia Meloni begrüßte die Entscheidung zugunsten der italienischen Gastronomie. „Die italienische Küche ist unser eindrucksvollster Botschafter. Sie begleitet den Tourismus, bereichert das kulturelle Angebot Italiens und verkündet weltweit den Wunsch, an den vielen Orten und unter den Menschen präsent zu sein, die Italien zu einer Gemeinschaft machen. Heute möchte ich allen Italienern in der Welt danken“, sagte Meloni in einer Videobotschaft.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1248255_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die italienische Küche, die nun in Gesellschaft mit der französischen Gourmetküche auf der Liste steht, „ist die Geschichte eines Volkes, das sein Wissen bewahrt und es von Generation zu Generation in Spitzenleistungen verwandelt hat“, sagte Italiens Landwirtschaftsminister Francesco Lollobrigida. Die Anerkennung sei nicht nur ein Grund zum Stolz, sondern auch ein Ansporn: „Sie wird unseren Produkten, unseren Regionen und unseren Produktionsketten zusätzliche Wertschätzung verschaffen.“<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1248258_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Außenminister und Vizepremier Antonio Tajani sprach von einer „außergewöhnlichen Anerkennung für die Traditionen und die Kreativität, die Generationen verbinden und die Regionen aufwerten“. Ähnlich äußerte sich Tourismusministerin Daniela Santanchè: „Die kulinarische und gastronomische Tradition ist lebendig und authentisch geblieben, weil es uns gelungen ist, das kulturelle Erbe zu bewahren und den Wissenstransfer praktischer und handwerklicher Fähigkeiten zwischen den Generationen sicherzustellen - von der häuslichen Tradition bis zur gehobenen Gastronomie.“<BR \/><BR \/>Italiens gastronomisches Angebot sei bereits ein unverzichtbarer Pfeiler der Tourismusindustrie. Der Sektor erzielte 2024 einen Umsatz von über 40 Milliarden Euro, was einem Wachstum von 12 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Landwirtschaftsverband Coldiretti betonte, dass die UNESCO-Auszeichnung der italienischen Küche auch den Landwirten gelte, die die Lebensmittelproduktion sichern.