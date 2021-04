Italienische Mafia terrorisierte Lokale: 21 Festnahmen in Neapel

Die Clan-Mitglieder werden beschuldigt, mit Erpressung und Einschüchterungsaktionen Besitzer von Lokalen im Stadtzentrum terrorisiert zu haben, um sie zu Schutzgeld-Zahlungen zu zwingen.Die Mitglieder des Sibillo-Clans sollen mit einer gezielten Strategie dafür gesorgt haben, dass sich die Ermittlungen der Behörden auf rivalisierende Gruppen konzentrierten, berichteten die Ermittler am Mittwoch. Sie nutzten auch Jugendliche aus, um Lokalinhaber zur Zahlung von Schutzgeldern zu bewegen.Dabei wurden Geschäfte, Pizzerien und andere Lokale in der Innenstadt mit Sprengstoffexplosionen und Schießereien zu Einschüchterungszwecken beschädigt.Der Sibillo-Clan wird auch beschuldigt, einen Bandenkrieg gegen die verfeindete Camorra-Familie Mazzarella angestiftet zu haben. Dabei kam es zu blutigen Fehden um die Abgrenzung von Einflusszonen in Neapel.Die Camorra ist nach der Ndrangheta in Kalabrien und der Cosa Nostra auf Sizilien die mächtigste mafiöse Organisation Süditaliens.

apa