Italienische Marineschiffe retteten 750 Migranten im Mittelmeer

Das Marineschiff „Diciotti“ nahm am Dienstagabend 500 Menschen im Meer östlich der sizilianischen Stadt Siracusa (Syrakus) an Bord. Sie werden im Hafen von Porto Empedocle erwartet, wie die Marine am Mittwoch mitteilte. Das Marineschiff Peluso rettete weitere 250 Menschen und wird sie am Mittwoch in den sizilianischen Hafen Pozzallo bringen.Seit Jahresbeginn sind über 51.000 Menschen nach Seefahrten über das Mittelmeer in Italien angekommen, teilte das Innenministerium in Rom mit. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres waren es 36.000 gewesen. Für die Rechtsparteien ist die Migration ein wichtiges Thema im Wahlkampf für die Parlamentswahl am 25. September.