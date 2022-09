Italienische Modebranche mit starkem Ergebnis im ersten Halbjahr

Zurückzuführen sei das Umsatzwachstum zum Teil auf Preiserhöhungen bedingt durch die hohen Energie- und Rohstoffkosten. Doch auch abzüglich der erhöhten Preise kletterten die Umsätze um mehr als 18 Prozent nach oben und erreichten damit wieder das Niveau von vor der Finanzkrise 2008, teilte die Modekammer mit.Für die zweite Jahreshälfte 2022 wird mit einer Verlangsamung des Wachstums gerechnet. Die Erwartungen für das dritte Quartal seien nicht negativ und ein leichtes Wachstum wird nicht ausgeschlossen, fügte die Modekammer hinzu. Die Entwicklung im vierten Quartal sei dagegen äußerst unsicher.Die Ausfuhren sind in den ersten 5 Monaten deutlich gestiegen (Plus 21,9 Prozent bei der Mode und Plus 30,2 Prozent bei den damit verbundenen Sektoren). Die Märkte in den USA und Südkorea waren am dynamischsten. Eine starke Verlangsamung gab es dagegen bei den Ausfuhren in Richtung China. In Richtung Russland gab es in den ersten 5 Monaten dieses Jahres einen starken Einbruch mit einem Rückgang von 26 Prozent bei Mode, von 68 Prozent bei Schmuck und von 56 Prozent bei Brillen.