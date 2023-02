Italienische Polizei in Zügen bis nach Innsbruck

Der Vertrag wurde am 15. Februar vom Bozner Quästor und dem Innsbrucker Polizeiinspektor unterzeichnet. Dieser weitet die Zusammenarbeit zwischen der österreichischen und der italienischen Polizei am Brenner weiter aus, da die Erfahrungen der Polizeien im Grenzgebiet zwischen Udine und Kärnten sehr positiv waren, heißt es in einer Aussendung der Quästur.Auf den Zügen zwischen Tirol und Südtirol wird die italienische Grenzpolizei und die Bahnpolizei für mindestens 2 Mal in der Woche zwischen Innsbruck und Franzensfeste kontrollieren.Diese Zusammenarbeit soll es den Beamten ermöglichen, die illegale Einwanderung und die Kriminalität im Grenzgebiet, wie den Menschenhandel, einzuschränken.Die Kontrollen an der Grenze werden je nach Bedürfnis verstärkt, steht in der Aussendung.