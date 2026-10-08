<BR \/>Die italienischen Einsatzkräfte waren täglich gemeinsam mit der bayerischen Polizei auf dem Festgelände unterwegs. Das Oktoberfest zählt zu den größten und meistbesuchten Volksfesten der Welt. <BR \/><BR \/>Die gemischten Streifen dienten vor allem der Vorbeugung und Bekämpfung von Straftaten, zugleich standen die italienischen Beamten den zahlreichen italienischen Besuchern als Ansprechpartner zur Verfügung.<h3>\r\nSprachliche und operative Unterstützung<\/h3>Besonders wertvoll war die Zusammenarbeit bei Einsätzen, an denen italienische Staatsbürger beteiligt waren. Die italienischen Polizisten konnten ihre deutschen Kollegen sprachlich und operativ unterstützen und dadurch die Abwicklung von Einsätzen erleichtern. Gleichzeitig sorgte der direkte Kontakt für einen schnellen Informationsaustausch zwischen den Behörden beider Länder.<BR \/><BR \/>Nach der offiziellen Bilanz der Münchner Polizei kamen beim Oktoberfest 2026 rund 7,4 Millionen Besucher zusammen. Damit verzeichnete das Fest einen deutlichen Anstieg gegenüber dem Vorjahr. Für die Sicherheit waren mehr als 2100 Polizisten im Einsatz. Insgesamt kam es auf dem Festgelände zu knapp 2000 polizeilichen Einsätzen.<BR \/><h3>\r\nLob für grenzüberschreitende Zusammenarbeit<\/h3>Die Einsätze der italienischen Beamten stießen bei den örtlichen Behörden, den Organisatoren des Oktoberfestes und den italienischen Institutionen in Deutschland auf breite Anerkennung. Die gemeinsame Arbeit habe einmal mehr gezeigt, welchen praktischen Nutzen die grenzüberschreitende Zusammenarbeit der europäischen Polizeibehörden habe.<BR \/><BR \/>Gerade bei Veranstaltungen mit einer außergewöhnlich hohen Besucherzahl seien internationale Polizeistreifen ein wichtiges Instrument, heißt es. Sie ermöglichen nicht nur eine effektivere Sicherheitsarbeit, sondern erleichtern auch die Betreuung ausländischer Besucher.<BR \/><BR \/>Die Erfahrungen beim Oktoberfest 2026 bestätigen damit erneut den Wert gemeinsamer internationaler Streifen. Die enge Zusammenarbeit zwischen den Polizeikräften verschiedener europäischer Länder trägt dazu bei, die Sicherheit bei Großveranstaltungen zu gewährleisten und gleichzeitig die Beziehungen zwischen den europäischen Sicherheitsbehörden weiter zu stärken.